Capcom Showcase: Das wurde gezeigt

Um Mitternacht flimmerte bekanntlich der Capcom Showcase über die üblichen Kanäle. Hier für alle Nicht-Nachteulen im Schnelldurchlauf, was zu sehen war:

Mega Man X DiVE Offline

Erscheint noch in diesem Jahr für IOS, Android und PC und ist, wie der Name bereits andeutet, eine Offline-Version von "Mega Man X Dive"

Pragmata

Erscheint nicht mehr in diesem Jahr für PS5, Xbox Series X und den PC, sondern irgendwann danach (ein neuer Termin wurde nicht genannt)

Ghost Trick: Phantom Detective

Demo ist auf PS4, Xbox One, Switch und dem PC verfügbar, die Vollversion kommt ja am 30. Juni

Apollo Justice: Ace Attorney Trilogy

Compilation aus "Apollo Justice: Ace Attorney", "Phoenix Wright: Ace Attorney –: Dual Destinies" and "Phoenix Wright: Ace Attorney — Spirit of Justice", kommt Anfang 2024 für PS4, Xbox One, Switch und PC

Dragon's Dogma II

Nein, einen Releasetermin gab es nicht, aber immerhin ein paar neue Details. So betonte man etwa, dass der Titel viermal grösser als sein Vorgänger ist. Zudem wurde klargestellt, dass er nur für PS5, Xbox Series X und den PC erscheint

Exoprimal

Vom 16. bis 18. Juni findet eine zweite offene Beta statt, abseits davon wurde neues Material gezeigt

Von "Kunitsu-Gami: Path of the Goddess" wurde noch einmal das bereits bekannte Video vom Xbox Games Showcase vorgeführt, bei "Resident Evil 4 Remake" gab es erneut die Demonstration des VR-Modus