Mega Man X DiVE Offline terminiert

Angekündigt ist "Mega Man X DiVE Offline" ja schon länger, aber erst hat Capcom einen konkreten Releasetermin für den Titel bekanntgegeben. Demnach können wir uns noch in diesem Monat darüber freuen.

Demnach ist "Mega Man X DiVE Offline" ab 31. August erhältlich. Als Plattformen werden iOS, Android und der PC genannt.

"Mega Man X DiVE Offline" lädt Hunters ein, sich auf eine Reise durch das "Mega Man X"-Universum zu begeben und eine Datenpanne in einem Spiel zu untersuchen, welche das Deep Log beschädigt hat. Spieler können Charaktere wie X, Zero, Axl, Alia, Vile und andere steuern, um die Mavericks zu besiegen und den Deep Log in über 900 Stages zu retten. Es warten nicht nur massig Belohnungen auf die Spieler, sondern auch die Möglichkeit, die über 100 spielbaren Charaktere anzupassen und sie mit Rüstungen, Waffen, Chips und Karten zu verbessern, um so für jede Herausforderung gerüstet zu sein.

"Mega Man X DiVE Offline" war im Juni angekündigt worden.