Metal: Hellsinger goes VR

Der Rhythmus-Shooter wurde in Zusammenarbeit mit Lab42 Games komplett für VR neu entwickelt, um das Potential von Virtual Reality komplett auszuschöpfen.

Seit dem Erscheinen von "Metal: Hellsinger" haben mehr als drei Millionen Spieler die Höllenbewohner das Fürchten gelehrt. Dieses Jahr können sie nun wahrhaftig in den Körper der Halbdämonin The Unknown schlüpfen und ihr gesamtes Arsenal an Waffen und Fähigkeiten nutzen, um in der Freiheit der virtuellen Realität zu zielen, zu dashen und zu schiessen.

"Metal: Hellsinger VR" enthält den Original-Score von Musikern wie Serj Tankian (System of a Down), Matt Heafy (Trivium), Alissa White-Gluz (Arch Enemy),Randy Blythe (Lamb of God) und mehr. Das Spiel transformiert sein immersives Gunplay und den rhythmischen Flow für VR: Die Doppelpistolen können unabhängig voneinander genutzt werden, das Nachladen erfolgt manuell und das Schwert wird im Beat geschwungen. Es bleibt den Spielern überlassen, ob sie sich körperlich im vollen VR-Modus bewegen, den Joystick nutzen oder im Sitzen spielen.

Spieler fordern in der vollen Kampagne, mit Troy Baker und Jennifer Hale in den Hauptrollen, Horden an Feinden heraus, um sich an Red Judge, der Herrscherin der Hölle, zu rächen. Sobald sie besiegt ist, geht es mit dem Schwierigkeitsgrad Archdevil und den Torment Challenges weiter.

"VR passt zu Metal: Hellsinger wie die Faust aufs Auge. Schon während wir am Original gearbeitet haben, haben wir uns ausgemalt, wie fantastisch sich das Ganze erst in VR anfühlen könnte und viele Fans empfanden das Gleiche. Jetzt wird diese Fantasie zur Realität und es besteht kein Zweifel: Die Dämonen in Full-Motion-VR zum Beat zu erlegen, ist genauso episch wie wir es uns vorgestellt haben.“

Erling Ellingsen, CMO bei Funcom

"Metal: Hellsinger VR" erscheint 2024 für Meta Quest 2 & 3, Meta Quest Pro, PS VR 2 und Steam VR.