Metro Awakening (VR) angekündigt

Während Sonys State of Play Showcase stellte Vertigo Games gestern in Zusammenarbeit mit Deep Silver "Metro Awakening" vor, ein brandneues, spannendes VR-Abenteuer, das noch in diesem Jahr für PlayStation VR2, Meta Quest 2 und 3 sowie PC VR erscheinen wird. "Metro Awakening" ist ein Prequel, geschrieben vom Autor und Schöpfer der Metro-Serie, Dmitry Glukhovsky, und stürzt die Spieler kopfüber in eine unbarmherzige postapokalyptische Welt, in der sich die Grundpfeiler der Serie, nämlich hochatmosphärische Erkundung, Storytelling und Stealth-Kampf, vermischen.

"Diese Ursprungsgeschichte ist so wichtig für mich. Es fühlt sich an, als würde man zu den Grundlagen und Wurzeln der Serie zurückkehren - jetzt auf dem Niveau, welches die VR-Technologie bieten kann..."

Dmitry Glukhovsky

"Metro Awakening" bleibt der für die Serie typischen Erzählweise treu, mit einer völlig neuen, eigenständigen Geschichte und einem originellen Konzept aus der Feder von Dmitry Glukhovsky, das als Vorgeschichte zum beliebten "Metro 2033" dient. Ihr schlüpft in die Rolle von Serdar, einem Arzt, der auf der Suche nach seiner Frau durch die von Mutanten verseuchten Tunnel unter dem postapokalyptischen Moskau reist. Als Serdar navigiert ihr durch eine komplexe Geschichte, die den Glauben an das Rationale auf die Probe stellt. Glukhovsky fungiert auch als Berater für Geschichte und Lore.