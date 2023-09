Mojang hat mittlerweile offiziell bestätigt, dass keine weiteren Updates für "Minecraft Dungeons" in der Mache sind. Ein neuer Trailer bedankt sich gleichzeitig bei den Spielern für ihre konstante Unterstützung.

Hier wird noch einmal knapp eineinhalb Minuten lang auf die Geschichte von "Minecraft Dungeons" zurückgeblickt. Dabei werden natürlich auch die diversen Erweiterungen mit bewegten Bildern gewürdigt.

"Minecraft Dungeons" ist ein Hack & Slay-Adventure im "Minecraft"-Universum. Es bietet Spielern die Mechaniken und das Erlebnis des Genres im charakteristischen Serienlook, inklusive Würfeloptik und den markanten Figuren sowie Kreaturen.

"Minecraft Dungeons" erschien am 26. Mai 2020 für PS4, Xbox One, Switch und den PC. Die Umsetzung für Xbox Series X folgte am 24. Februar 2021.