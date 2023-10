Minecraft Dungeons: Starke Spielerbasis

Auch wenn es keine weiteren Updates mehr für "Minecraft Dungeons" geben wird, hat der Dungeon Crawler definitiv seine Spieler gefunden. Das belegt nicht zuletzt eine offizielle Zahl, die jetzt von Mojang veröffentlicht wurde.

So verfügt "Minecraft Dungeons" über eine Basis von mehr als 25 Millionen Spielern. Leider erfahren wir nicht, auf welcher Plattform der Titel am populärsten ist.

"Minecraft Dungeons" ist ein Hack & Slay-Adventure im "Minecraft"-Universum. Es bietet Spielern die Mechaniken und das Erlebnis des Genres im charakteristischen Serienlook, inklusive Würfeloptik und den markanten Figuren sowie Kreaturen.

"Minecraft Dungeons" erschien am 26. Mai 2020 für PS4, Xbox One, Switch und den PC. Die Umsetzung für Xbox Series X folgte am 24. Februar 2021.