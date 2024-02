Minecraft-Addons für die Switch-Version

Auf der Nintendo Switch läuft bisher und allgemein bekannt die sogenannte "Bedrock Edition" des beliebten Crafting-Spiels. Bisher war es Unterwegs-Spielern nicht möglich, zusätzliche Inhalte oder Addons zu installieren - das hat sich nun jedoch und endlich geändert. Wie Mojang bekannt gegeben hat, können nun auch Switch-Spieler innerhalb von "Minecraft" zusätzliche Inhalte installieren.

Die verschiedenen Spielinhalte lassen sich über den offiziellen Minecraft Marketplace herunterladen und ins Spiel integrieren. Dazu gehören unter anderem neue Blockvarianten, andere Gegner oder Monster, Rezepte für neue Gegenstände oder Objekte und vieles mehr. Es ist auch möglich, die verschiedenen Add-Ons oder DLC miteinander zu kombinieren, sodass kein "entweder oder"-Szenario entsteht. In der Switch-Version des Minecraft Marketplace stehen bereits einige kostenlose DLCs wie "All the Wool" oder "Another Furniture" zum Herunterladen verfügbar.