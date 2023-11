Minecraft: Stolzer Jahresumsatz

Dank der entsprechenden Angabe in einem LinkedIn-Profil kennen wir jetzt auch den Jahresumsatz von "Minecraft". Dabei wurde eine imposante Zahl genannt.

So verrät Jeff Y. dort, dass Microsoft und Mojang jährlich mehr als 100 Millionen Dollar mit "Minecraft" einnehmen. Ausserdem soll der Titel über 160 Millionen monatlich aktive User haben, was eine echte Hausnummer ist. Jeff Y. arbeitet als Lead Game Developer bei Microsoft und hat in dieser Funktion auch an "Minecraft" mitgewirkt.

Bei "Minecraft" handelt es sich um einen Open-World-Titel. Dessen inhaltlicher Fokus liegt auf der Erkundung der Welt und dem Bau von eigenen Gebäuden und Vorrichtungen. Der Spieler kann Rohstoffe abbauen, sie zu neuen Gegenständen weiterverarbeiten und gegen Monster kämpfen.

"Minecraft kann auf allen aktuellen Spieleplattformen und dem PC konsumiert werden.