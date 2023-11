Über ein Jahr nach dessen Release sind nun die Entwicklungskosten von "Call of Duty: Modern Warfare 2" bekannt. Hierbei wurde eine stattliche Summe bekannt.

So schreibt Byeong Gyu Park, Technical Animation Director bei Infinity Ward, in seinem LinkedIn-Account, dass sich die Entwicklungskosten von "Call of Duty: Modern Warfare 2" seinerzeit auf stolze 250 Millionen Dollar beliefen. Wem das sehr hoch erscheint, dem sei die folgende Zahl aus besagtem Profil zum Vergleich ebenfalls genannt: Nur zehn Tage nach dessen Launch wurde mit dem Ego-Shooter aber auch eine Milliarde Dollar eingenommen.

"Call of Duty: Modern Warfare 2" versetzt uns inmitten eines weltweiten Konflikts, für den die Operator des Sonderkommandos 141 zurückkehren. Von kleinen taktischen Spezialoperationen bis zu streng geheimen Missionen, steigen dwir an der Seite von Freunden in ein immersives Spielerlebnis ein.

"Call of Duty: Modern Warfare 2" erschien am 28. Oktober 2022 für PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X und den PC.