Monster Hunter Stories: Umsetzungen für PS4, Switch & PC terminiert

Angekündigt sind die Umsetzungen von "Monster Hunter Stories" bereits seit Februar. Jetzt gibt es endlich einen konkreten Releasetermin dafür und dieser ist gar nicht mal so furchtbar weit entfernt.

Demnach ist "Monster Hunter Stories" ab 14. Juni auch für PS4, Switch und den PC erhältlich. Ein frischer Trailer begleitet die freudige Nachricht. Dieser zeigt uns innerhalb von etwas mehr als eineinhalb Minuten noch einmal die zentralen Wesenszüge des Spiels und stimmt uns darauf ein. Dabei bleiben vor allem die aufpolierte HD-Optik und die stellenweise epochale Musik längerfristig im Gedächtnis.

"Monster Hunter Stories" erschien in PAL-Gefilden am 8. September 2017 für den Nintendo 3DS. Die Portierungen für iOS und Android folgten am 25. September 2018.