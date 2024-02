Monster Hunter Stories: Aufgesattelt!

Während des neuesten Nintendo Showcases hat Capcom angekündigt, dass "Monster Hunter Stories" in neue Weiten reitet. Das rundenbasierte Rollenspiel wird diesen Sommer für Nintendo Switch, PlayStation 4 und PC veröffentlicht!

Brecht auf auf eine Reise in eine farbenprächtige Welt, wo mächtige Monster umherstreifen und die Bewohner ihren Lebensunterhalt mit der Jagd verdienen. Tief im Inneren liegt ein verstecktes Dorf, dessen Bewohner ganz anderen Regeln folgen. Hier formen Monster-Rider Freundschaften mit Monsties, anstatt sie zu jagen. Im Gegensatz zu Jägern pflegen Rider ihre Verbindungen zu Monsties, und zehren von der Kraft aus Bindungssteinen. So können sie zusammen ein riesiges Reich erkunden, in aufregenden Kämpfen antreten, Monstie-Eier ausbrüten und ihre Kompagnons ganz nach ihren Wünschen gestalten.