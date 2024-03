Monster Jam Showdown angekündigt

Milestone und Feld Motor Sports freuen sich, eine aufregende neue Zusammenarbeit bekannt zu geben. Wie im Rahmen des Xbox Partner Preview Showcase bekannt gegeben wurde, werden sich die beiden Unternehmen erneut zusammentun, um "Monster Jam Showdown" auf den Markt zu bringen. Dabei handelt es sich um das brandneue offizielle Monster Jam-Videospiel, welches das monströse Motorsportereignis zum Leben erweckt.

"Monster Jam Showdown" wird mit der Unreal Engine 5 entwickelt und nutzt modernste Technologien, um lebensechte Umgebungen wie sie noch nie in einem Milestone-Spiel zu sehen waren, zu schaffen. Es wird viele grafische Details geben und ein noch nie dagewesenes Beleuchtungssystem, das auch die Gameplay-Möglichkeiten und das Physiksystem verbessert. Dies wird zu einem erfüllenden Erlebnis führen, das den Spielern das Beste von "Monster Jam" und vieles mehr bietet. Neben der ganzen Action der offiziellen Wettbewerbe können die Spieler die kultigen Trucks in einzigartigen Umgebungen fahren und sich einer Vielzahl von Events stellen, die den Spass so gross und laut wie der Sport selbst machen werden. Das Spiel wird insgesamt 66 offizielle Monster Jam-Trucks enthalten (40 Trucks werden im Basisspiel enthalten sein und 26 werden durch kostenlose oder Premium-DLCs verfügbar sein) sowie mehr als 140 Lackierungen, die freigeschaltet und aufgetragen werden können.

Das Spiel wird 2024 für PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox Series X|S, Xbox One, Nintendo Switch, und PC erhältlich sein.