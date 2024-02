Peacemaker erscheint Ende des Monats für Mortal Kombat 1

Typisch für jedes Mortal Kombat-Spiel sind die zahlreichen unterschiedlichen Gastcharaktere, die in den letzten Jahren und seit dem Reboot von 2010 in der Serie aufgetaucht sind. Unter anderem gab es mit Freddy Krueger, dem Alien, Rambo, Robocop und dem Terminator zahlreiche Figuren aus Film und Fernsehen zu steuern und zu bekämpfen. In diese Riege darf sich nun John Cena, pardon, Peacemaker aus dem Comic-Universum von DC hinzuzählen, der am 28. Februar für "Mortal Kombat 1" erscheinen wird.

Optisch ist dieser eindeutig dem ehemaligen WWE-Superstar und bereits erwähnten John Cena nachempfunden, der den Charakter in der gleichnamigen Serie sowie im Film "The Suicide Squad" aus der Feder von James Gunn portraitierte. Peacemaker selbst ist der zweite Charakter des ersten Kombat Packs, der nicht aus den eigenen Reihen des Fighting Games stammt. Vor ihm wurde bereits die aus der Animationsserie "Invincible" bekannte Figur Omni-Man veröffentlicht. Die Spieler dürfen sich in Zukunft zudem über Homelander (aus The Boys) freuen.

"Mortal Kombat 1" hat sich mittlerweile über drei Millionen Mal weltweit verkauft und ist auf allen gängigen Plattformen, auch der Nintendo Switch, im Handel erhältlich.