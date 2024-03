Mortal Kombat 1: Neuer Trailer

Warner Bros. Games und NetherRealm Studios veröffentlichen heute einen neuen Trailer mit Schauspieler John Cena, der mehr zu seiner Rolle als DC-Superheld Peacemaker erzählt. Peacemaker ist der neueste Gastkämpfer in "Mortal Kombat 1", der als herunterladbarer Inhalt (DLC) verfügbar sein wird. Der neue Spielcharakter, der seine Anfänge im Film "The Suicide Squad" hatte und daraufhin in seiner eigenen Serie namens "Peacemaker" auf Max weiter entwickelt wurde, erhält seine Stimme sowie sein Aussehen von John Cena und bringt in "Mortal Kombat 1" ein eindrucksvolles Repertoire an Angriffen zu jedem Duell.

Peacemakers herausragende Waffenfertigkeiten, seine charakteristischen Helmfähigkeiten und sein treuer Adlergefährte, Eagly, werden durch seine legendären Tanzmanöver und dreisten Humor ergänzt. Peacemaker, der auch als Christopher Smith bekannt ist, steht nun bereit, um sich Liu Kangs Ära des Friedens entgegenzustellen, und wird sich jedem entledigen, der sich ihm dabei in den Weg stellt.

Das "Mortal Kombat 1"-Kombat-Pack beinhaltet den Jean-Claude-Van Damme-Charakterskin für Johnny Cage (ab sofort verfügbar); eine Woche lang Early Access zu allen sechs spielbaren DLC-Charakteren – Omni-Man (ab sofort verfügbar), Quan Chi (ab sofort verfügbar), Peacemaker (ab sofort verfügbar), Ermac, Homelander und Takeda Takahashi; und fünf neue DLC-Kameo-Kämpfer (Veröffentlichungen für kommende Charaktere und Kameos noch nicht bestätigt). Das Kombat-Pack ist jetzt als Teil der Mortal Kombat 1 Premium Edition erhältlich.