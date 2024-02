MX vs. ATV Legends - Neue Inhalte

THQ Nordic veröffentlicht in einem ersten Schritt, dem noch neun weitere folgen werden, den neuen DLC für "MX vs ATV Legends": der offizielle "2024 Monster Energy Supercross Championship" wird nach und nach alle 16 offiziellen Strecken ins Spiel integrieren. In diesem ersten Schritt sind die folgenden Kurse enthalten: Anaheim, San Francisco, San Diego, Anaheim 2, Detroit, Glendale sowie Arlington.

Alle neu erscheinenden Strecken werden bereits vier Tage for dem eigentlichen Event in unserer echten Welt verfügbar sein, Dienstags geht's also in MX vs ATV Legends los, während MX-Fans Samstag das Rennfieber in der echten Welt erleben dürfen.