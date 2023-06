My Time at Sandrock terminiert

Pathea Games hat einen Releasetermin für "My Time at Sandrock" verkündet. Einen neuen Release Date Trailer können wir jetzt schon konsumieren.

So ist "My Time at Sandrock" ab 26. September für PS5, Xbox One, Xbox Series X, Switch und PC erhältlich. Die PS4-Fassung verspätet sich etwas. Passend dazu bekommen wir per Trailer noch einmal die zentralen Wesenszüge des Spiels gezeigt.

"My Time at Sandrock" spielt in einer postapokalyptischen Welt rund 300 Jahre nach dem Tag des Unheils. Die Spieler nehmen ein Jobangebot im Stadtstaat Sandrock an, schlüpfen in die Rolle eines Baumeisters, der in ein raues Stadtbild geschickt wird. Es liegt an ihnen und ihrem Werkzeugsatz, Ressourcen zu sammeln, Maschinen zu bauen und ihre Werkstatt zu einer gut geölten Produktionsmaschine umzubauen und die Stadt vor dem wirtschaftlichen Ruin und anderen unerwarteten Komplikationen zu bewahren.