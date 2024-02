Neptunia: Sisters vs Sisters für Xbox verspätet sich

Schlechte Nachrichten für alle Xbox-Besitzer, die sich auf "Neptunia: Sisters vs Sisters" gefreut hatten. Idea Factory bittet sie nämlich jetzt um etwas mehr Geduld, weil sich der Release nach hinten verzögert.

Demnach wird "Neptunia: Sisters vs Sisters" jetzt erst am 21. Mai für Xbox One und Xbox Series X erscheinen. Eigentlich sollte es schon am 16. März soweit sein. Über die Gründe für diese sicher nicht gerade populäre Massnahme kann nur spekuliert werden, da es von Seiten der Entwickler keinen weiteren Kommentar dazu gibt. Vielleicht wurde ja im Laufe der Entwicklungsarbeiten ein gravierender Bug gefunden, der jetzt noch lokalisiert und entfernt werden muss.

"Neptunia: Sisters vs Sisters" erschien am 23. Januar 2023 für PS4, PS5 und den PC. Die Switch-Umsetzung folgte genau ein Jahr später.