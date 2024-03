Nobody Wants to Die angekündigt

"Nobody Wants to Die" ist ein innovatives Erlebnis, das im futuristischen, von Neo-Noir-Filmen inspirierten, New York City spielt und mit ausgeprägter visueller Ästhetik sowie einer faszinierenden Handlung punktet. In der Rolle von Detective James Karra untersucht man Tatorte mithilfe von Zeitmanipulation und fortschrittlicher Technologie, um einen Mörder zu entlarven - in einer Zeit, in der der Tod der Vergangenheit angehört.

Das polnische Studio Critical Hit Games nutzt die Leistungsfähigkeit der Unreal Engine 5, um die Grenzen des Geschichtenerzählens in ihrem Debüt-Titel neu auszurichten. Realistische, filmische Grafik wird mit einer einzigartigen Erzählweise kombiniert, um Spielern ein durchgehend packendes Erlebnis zu liefern.

Die Sci-Fi-Welt von "Nobody Wants to Die" wird noch in diesem Jahr auf Xbox Series X|S, PlayStation 5 und PC zum Leben erweckt.