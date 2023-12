Entlassungen bei Wizards of the Coast

Auch bei Wizards of the Coast ist es leider zu Entlassungen gekommen. Deren genauer Umfang ist jedoch bisher unklar.

Ein offizielles Statement liegt aktuell noch nicht vor. Allerdings wird davon gesprochen, dass die Entlassungen das Unternehmen hart getroffen haben. Auf diversen Sopcial-Media-Plattformen ist zudem zu lesen, dass einige bekannte Namen davon betroffen sind. Gerüchteweise wurden sie auch über besagte Plattformen davon informiert und nicht von der Unternehmensführung selbst. Vor wenigen Tagen waren bereits Entlassungen bei der Muttergesellschaft Hasbro bekannt geworden.

Wizards of the Coast wurde bereits im Jahr 1990 gegründet und ist unter anderem für "Magic: The Gathering" und "Dungeons & Dragons" bekannt.