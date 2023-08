Pacific Drive verspätet sich

Kepler Interactive und die Ironwood Studios haben den Release von "Pacific Drive" nach hinten verschoben. Eigentlich sollte der Survivaltitel noch in diesem Jahr veröffentlicht werden.

So verschiebt sich der Release von "Pacific Drive" auf Anfang 2024. Als Grund für diese Massnahme gibt man in einem Statement bei Twitter an, dass man einerseits natürlich das bestmögliche Produkt abliefern will, aber andererseits auch auf die Gesundheit des Teams Rücksicht nehmen muss.

"Pacific Drive" ist für PS5 und den PC in Entwicklung.