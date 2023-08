Langfristige Unterstützung für Payday 3

Auch nach dem Release im kommenden Monat ist noch lange nicht Schluss für "Payday 3". Das hat jetzt ein Vertreter der Starbreeze Studios in einem Interview klargemacht.

So hat Lead Producer Andreas Häll Penninger gesagt, dass "Payday 3" mindestens 18 Monate nach seiner Veröffentlichung noch mit neuen Inhalten versorgt wird. Viel hängt hier wohl auch vom Feedback und von den Wünschen der Community ab.

"Payday 3" entführt Spieler in die Stadt der unbegrenzten Möglichkeiten: New York City. Die Payday Gang, bestehend aus Dallas, Hoxton, Wolf und Chains, kehrt aus dem Ruhestand zurück und findet sich im Big Apple wieder. Plötzlich taucht eine unbekannte Bedrohung auf, welche die Illusion erschüttert, friedlich auf der „richtigen" Seite des Gesetzes zu leben. Wie man so schön sagt: „Die Katze lässt das Mausen nicht", und dank jahrelanger Erfahrung und einem mysteriösen neuen Mitspieler in der kriminellen Unterwelt bekommen sie schnell die ersten lukrativen Raubüberfälle in die Hände und hinterlassen ihre explosive Visitenkarte bei den Sicherheits- und Polizeikräften der Stadt.

"Payday 3" ist ab 21. September für PS5, Xbox Series X und den PC erhältlich.