Die Starbreeze Studios kündigen einen Offline-Modus für "Payday 3" an. Erste Informationen dazu gibt es auch schon.

Besagter Modus für "Payday 3" wird in zwei Schritten veröffentlicht, wobei es bisher noch keinen konkreten Termin dafür gibt. So ist es zunächst möglich das Matchmaking zu überspringen. Für den Fortschritt und freigeschaltete Inhalte ist dann aber immer noch eine Onlineverbindung nötig. Beim echten Offline-Modus wird die Internetverbindung schliesslich nur noch nötig sein, um den Fortschritt im Backend hochzuladen.

"Payday 3" entführt Spieler in die Stadt der unbegrenzten Möglichkeiten: New York City. Die Payday Gang, bestehend aus Dallas, Hoxton, Wolf und Chains, kehrt aus dem Ruhestand zurück und findet sich im Big Apple wieder. Plötzlich taucht eine unbekannte Bedrohung auf, welche die Illusion erschüttert, friedlich auf der „richtigen" Seite des Gesetzes zu leben. Wie man so schön sagt: „Die Katze lässt das Mausen nicht", und dank jahrelanger Erfahrung und einem mysteriösen neuen Mitspieler in der kriminellen Unterwelt bekommen sie schnell die ersten lukrativen Raubüberfälle in die Hände und hinterlassen ihre explosive Visitenkarte bei den Sicherheits- und Polizeikräften der Stadt.

"Payday 3" ist seit 21. September 2023 für PS5, Xbox Series X und PC erhältlich.