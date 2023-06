Payday 3: Hinweis auf Releasetermin

Es könnte sein, dass wir uns schon sehr bald über einen konkreten Releasetermin für "Payday 3" freuen dürfen. Zumindest gibt es jetzt ein vielversprechendes Anzeichen.

Demnach nennt der bekannte Leaker Aggiornamenti Lumia bei Twitter den 21. September als Erscheinungstermin für "Payday 3". Eine offizielle Bestätigung ist das zwar noch noh nicht, aber vielleicht folgt die ja bald.

"Payday 3" von den Starbreeze Studios ist der neue Teil der rasanten Ego-Shooter-Reihe, welcher in einer Hollywood-ähnlichen Umgebung spielt und die Spieler in die Rolle eines Profiverbrechers schlüpfen lässt. Dieser schliesst sich der Payday-Gang an um irgendwann einmal die Kunst des Diebstahls zu meistern.