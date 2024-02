Modern Warfare 3: Blick auf die kommenden Maps

Activision hat einen Trailer für die zweite Season von „Modern Warfare 3“ veröffentlicht und erlaubt damit einen ersten Blick auf drei neue Multiplayer-Karten.

„Rockt die Vororte, geniesst die Sonne und packt dann eure Koffer. Season 2 von #MW3 nimmt euch mit auf eine Reise zu drei brandneuen 6v6-Karten: Stash House, Vista und Departures“, heisst es auf YouTube.

In der zweiten Season könnt ihr euch also auf drei neue Multiplayer-Karten freuen. „Departures“ spielt auf dem internationalen Flughafen von Zakhaev. Bei „Stash House“ handelt es sich um eine kompakte Karte in einem Versteck in der Bay Area und „Vista“ ist eine mittelgrosse Karte in einem brasilianischen Ferienort auf dem Berg.

Season 2 startet am 7. Februar 2024.