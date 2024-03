Expansion Pass für Persona 3 Reload

Beim gestrigen Xbox Partner Preview wurde auch bekannt, dass "Persona 3 Reload" einen Expansion Pass bekommt. Was das genau bedeutet, wurde ebenfalls verraten.

Besagter Erweiterungspass für "Persona 3 Reload" ergänzt drei Wellen an Zusatzinhalten. Die erste kommt dabei schon am 12. März und fügt neue Musik hinzu. Im Mai folgt dann die zweite, welche ebenfalls neue Musik und frische Kostüme ergänzt. Das Highlight steht aber im September mit der dritten Welle auf dem Programm. Hier wartet nämlich mit "Episode Aigis – The Answer" das finale Kapitel auf uns.

Spieler schlüpfen in "Persona 3 Reload" in die Rolle eines Austauschschülers, der in ein unerwartetes Schicksal geworfen wird, als er die versteckte Stunde zwischen zwei Tagen betritt. Als Spieler erweckt man eine Kraft und erkundet die Mysterien des Tartarus, kämpft für seine Freunde und sorgt dafür, dass sie sich für immer an einen erinnern. Das Spiel bietet ein Erlebnis wie nie zuvor mit überarbeitetem Kampfsystem, moderner Grafik, neuem Spielerlebnis, verbessertem Sound mit frischer englischer Sprachausgabe und vielem mehr.

"Persona 3 Reload" ist seit 2. Februar für PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X und den PC erhältlich.