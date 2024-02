Modder bringen weiblichen Charakter zurück

"Persona 3 Reload" hat sich zu einem der erfolgreichsten Rollenspiele aus dem Hause Atlus entwickelt, trotz des Mangels an Inhalten im Vergleich zu "Persona 3: FES" und "Persona 3 Portable", die beide Ende der 2000er Jahre veröffentlicht wurden. Sowohl die weibliche Variante des Hauptcharakters als auch das Zusatzkapitel "The Answer" fehlen in "Persona 3 Reload". Modder haben jedoch zumindest bezüglich des Spielcharakters das Zepter selbst in die Hand genommen und eine entsprechende Modifikation veröffentlicht.

Dank dieser können nun alle, die sich dafür interessieren, die männliche Spielfigur in eine weibliche Version verwandeln. Diese trägt gemäss des Kanons den Namen Kotone Shiomi und ist dank des vom Fan initiierten "FeMC Reloaded Project" spielbar. Neben einem eigenen 3D-Model wurde der Spielfigur ein entsprechender Farbwechsel in den Menüs verpasst, damit diese sich noch deutlicher von dem ursprünglichen Charakter abgrenzt.

Die Modder haben sich immerhin die Aufgabe gestellt, das entsprechende Spielgefühl, das die Spieler in "Persona 3 Portable" erleben konnten, erneut aufleben zu lassen. Stand jetzt gibt es jedoch keine Pläne, "Persona 3 Reload" so stark zu verändern, dass auch die aus der PSP-Version bekannten Social-Links oder andere Charakterinteraktionen möglich sind.