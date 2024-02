Persona 3 Reload knackt die Millionen-Marke

News 08. Feb / 19:10 Christian Rotfeld

Kaum veröffentlicht und schon gibt es einen Grund zu feiern! Atlus hat am heutigen Tag bekannt gegeben, dass sich das Remake von Persona 3, "Persona 3 Reload", innerhalb kürzester Zeit zum am schnellsten verkauften Titel in der Geschichte des Unternehmens entwickelt hat. So soll das Spiel in der ersten Woche nach dem Release über eine Million Mal den Besitzer gewechselt haben. In einem offiziellen Tweet hat Atlus die frohe Botschaft verkündet, die nicht nur das Unternehmen, sondern auch die Fans weltweit freuen dürfte. Die Begeisterung für die Life-Sim-Rollenspiel-Serie ist auch bei einem klassischen Remake ungebrochen, weshalb man auch in naher Zukunft mit weiteren Ablegern rechnen darf. Einzig der fehlende Inhalt aus "Persona 3 Portable" sowie "Persona 3: FES" dürfte dem einen oder anderen Gamer sauer aufgestossen sein. Immerhin: Die Hoffnung auf ein Nachreichen als DLC besteht bis heute. Sollte dies geschehen, würde dieser Vorgang zudem die Tür für eine erweiterte Version des Grundspiels öffnen, obwohl sich Atlus diesbezüglich erst vor Kurzem dagegen ausgesprochen hat.

Quelle: Kaum veröffentlicht und schon gibt es einen Grund zu feiern! Atlus hat am heutigen Tag bekannt gegeben, dass sich das Remake von Persona 3, "Persona 3 Reload", innerhalb kürzester Zeit zum am schnellsten verkauften Titel in der Geschichte des Unternehmen

Kommentare