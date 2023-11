Pico 4 - Spielbibliothek hat sich seit Launch verdoppelt

Rund ein Jahr nach dem offiziellen Verkaufsstart der All-in-One VR-Headset PICO 4 in Deutschland hat sich die Anzahl der verfügbaren Spiele und Apps in der Bibliothek mehr als verdoppelt. Das komfortable, extrem leichte VR-Headset besticht durch hochmoderne Hardware, einem hellen 4K+ Supervision-Display sowie einem Mixed Reality Feature, das die Realität mit der VR-Umgebung in Farbe und Echtzeit verschmilzt.

Rechtzeitig zu Weihnachten ist die PICO 4 ab 24. November als Holiday Bundle inklusive drei kostenlosen Spielen "Arizona Sunshine 2", "Green Hell" und "Warplanes: Battles over the Pacific" bereits ab 349 EUR (128 GB) bzw. 419 EUR (256 GB) erhältlich.

Dank der sogenannten Pancake-Linsen wiegt die PICO 4 nur 295g (ohne Kopfband) und ist auch bei längeren Spielsessions bis zu 2,5 Stunden bequem. Sie bietet ein breiteres Sichtfeld von rund 105 Grad als auch klare Bilder bei einer Bildwiederholrate von 90 Hertz. Neben dem Mixed Reality Feature ist auch die Mixed Reality Aufzeichnung möglich, wodurch Videoaufnahmen in der virtuellen Realität gemacht und per PICO VR-App problemlos in soziale Netzwerke geteilt werden können. Vier Mono-Fisheye-Kameras und eine monokulare RGB-Farbdurchgangskamera erfassen die Spielumgebung in Echtzeit und Farbe und sorgen für ein sicheres und nahtloses Streaming-Erlebnis, bei dem man sich frei im Raum bewegen kann.

Mehr als 400 Spiele und Apps für alle Altersgruppen sind derzeit direkt in der PICO VR-Bibliothek integriert, die stetig erweitert wird. Für noch mehr Spielspass kann auf über 4.000 weitere Spiele dank SteamVR-Integration zugegriffen werden. Das virtuelle Spielvergnügen mit PICO 4 wird durch VR Fitness, die kostenlose Produktivitäts-Apps Immersed sowie Video-Inhalte mit Live-Konzerten bis hin zu globalen Sport- und Kunstveranstaltungen abgerundet.

"Arizona Sunshine 2" erscheint am 7. Dezember 2023. Die Spiele können nach erfolgreicher Registrierung neuer PICO-Geräte über die PICO VR App zwischen dem 24. November 2023 und dem 14. Januar 2024 kostenlos in der Bibliothek heruntergeladen werden. Altersbeschränkungen im PICO Store gelten.