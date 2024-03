Planet of Lana erscheint für Nintendo Switch und PlayStation

Das von der Gaming-Community hochgelobte Planet of Lana war bisher nur für Xbox und PC erhältlich. Daher wurde es als “Xbox-Konsolen-exklusiv” bezeichnet. Dies wird sich jedoch bald ändern, denn das im letzten Jahr veröffentlichte kreative Spiel wird am 16. April auch für Nintendo Switch, PlayStation 4 und PlayStation 5 erscheinen.

Planet of Lana launches April 16th on Nintendo Switch & PlayStation!



Get ready to explore a breathtaking world with your loyal companion Mui as you navigate stunning landscapes, solve puzzles & overcome mysterious dangers.



Don't miss out - pre-order now!