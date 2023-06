Frontier Developments plc kündigt eine brandneue Erweiterung für die Zoosimulation "Planet Zoo" an. Das "Planet Zoo: Arid Animal Pack" bietet den Spielern eine faszinierende Auswahl an Tieren, die aus Dünen, Wüsten und staubigen Ebenen stammen. Dieses ist ab dem 20. Juni für den PC über Steam zu einem empfohlenen Verkaufspreis von 9.99 Euro erhältlich. Alle Spieler können sich ausserdem über eine Reihe neuer Funktionen im Rahmen eines kostenlosen Updates für das Basisspiel freuen.

Das "Planet Zoo: Arid Animal Pac"k führt acht beeindruckende neue Arten in das Spiel ein, von denen sich jede an einige der härtesten und trockensten Klimazonen der Welt angepasst hat. So lernen die Spieler das Dromedar-Kamel kennen, das sich durch seinen einzigartigen Buckel auszeichnet. Aber auch das Afrikanische Kamm-Stachelschwein mit seinem charakteristischen Kopfkamm und den spitzen Stacheln; das majestätische Spitzmaulnashorn; das elegante Addax; der gestreiften Somali-Wildesel; die liebenswerte Sandkatze und die rüstige Damagazelle sind mit von der Partie. Zudem fasziniert das giftige Wüsten-Hornviper-Ausstellungstier die Besucher des Zoos.

Die Verhaltensweisen jedes neuen Tieres werden die Besucher in Erstaunen versetzen, auch wenn sie vielleicht Abstand vom Dromedar-Kamel halten sollten, da es spucken könnte, wenn man sich ihm nähert! Die Park-Gäste können die kleine, aber verspielte Sandkatze bestaunen, wie sie Bereicherungsgegenstände wie die Reibepads und die Pappschachtel auf neue Weise nutzt, und sie können zuhören, wie die Somali-Wildesel sich gegenseitig anbrüllen. Auch das Afrikanische Kamm-Stachelschwein, das sich in der Nähe seines Baues ausruht, kann beobachtet werden - dieses kann sogar seine charakteristischen Stacheln aufstellen, wenn es sich bedroht fühlt.