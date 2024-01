Neuer Trailer zu Plants vs. Zombies 3: Welcome to Zomburbia

Die Reihe „Plants vs. Zombies“ gehört zu den Klassikern und bekommt in Kürze einen neuen Teil spendiert, zu dem es nun einen Trailer gibt.

„Plants vs. Zombies 3: Welcome to Zomburbia“ befindet sich derzeit in der Anfangsphase eines Soft-Launches und kehrt zum klassischen Spielgefühl des Originals zurück.

„PvZ3 ist ein handlungsorientiertes Handyspiel mit einer episodischen Erzählung. Kehre zu den vertrauten Kämpfen des ersten Plants vs. Zombies-Spiels zurück und meistere Tower Defense-Herausforderungen in der verrückten Welt von Neighborville. Bereite dich darauf vor, neue Pflanzen, Dekorationen und mehr kennenzulernen, während du dich durch jede Nachbarschaft arbeitest“, so die Beschreibung.

Der Soft-Launch ist in ausgewählten Regionen im Gange, der offizielle Start wird später im Jahr 2024 sowohl für iOS als auch für Android erwartet, ein genauer Release-Termin ist aber noch nicht bekannt.