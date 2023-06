PokÃ©mon-Sammelkartenspiel-Live weltweit verÃ¶ffentlicht

The Pokémon Company International hat das "Pokémon-Sammelkartenspiel-Live" nach dem Ende der globalen Beta-Phase offiziell weltweit auf iOS- und Android-Geräten sowie auf PCs und Macs veröffentlicht.

Zusammen mit "Pokémon-Sammelkartenspiel-Live" ist die digitale Version der neuesten Pokémon-Sammelkartenspiel-Erweiterung "Karmesin & Purpur – Entwicklungen in Paldea" jetzt auch in der App verfügbar. Sie ermöglicht es den Spielern, neue Pokémon-ex und Terakristall-Pokémon-ex zu sammeln und mit ihnen im Kampf anzutreten. Der neue Kampfpass "Karmesin & Purpur – Entwicklungen in Paldea" belohnt die Spieler beim Einloggen mit einem Baojian-ex-Deck. Ausserdem können Spieler ein Forstellka-ex-Deck mit dem Premium-Pass freischalten, indem sie Kristalle eintauschen, die sie durch das Abschliessen von täglichen Aufgaben verdienen.

"Pokémon-Sammelkartenspiel-Live" wird von The Pokémon Company International entwickelt und veröffentlicht und ermöglicht es den Spielern, das Pokémon-Sammelkartenspiel in einem aktualisierten digitalen Format zu spielen. Das kostenlose "Pokémon-Sammelkartenspiel-Live" bietet Anfängern und erfahrenen Spielern eine unterhaltsame und leicht zugängliche Möglichkeit, das Pokémon-Sammelkartenspiel zu erleben, einschliesslich verschiedener Spielmodi, täglicher Aufgaben, anpassbarer Avatare und Pokémon-Sammelkartenspiel-Zubehör sowie beliebter Aktivitäten, wie die Deckzusammenstellung und das Kämpfen gegen Freunde.