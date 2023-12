Pony Island 2 auf den Game Awards präsentiert

Für die Game Awards 2023 hat Entwickler Daniel Mullins seinen nächsten Titel angekündigt. Derzeit wird nicht etwa an einem Nachfolger zu "Inscryption" gearbeitet, sondern an "Pony Island 2", welches den Untertitel "Panda Circus" trägt. Der aus "God of War: Ragnarok" bekannte Synchronsprecher SungWon Cho ist in dem Projekt involviert und wurde sogar, siehe Trailer weiter unten, auf eine interessante Art und Weise in das Game integriert. "Pony Island 2: Panda Circus" erscheint... wenn es fertig ist. Im Trailer wird nämlich sowohl 2024 als auch 2025 und 2026 gezeigt.

Über Pony Island 2: Panda Circus

"Vom Schöpfer von Inscryption...

Pony Island 2: Panda Circus ist eine phantasmagorische Reise durch Zeit, Mythen, Göttlichkeit und Videospiele. Du warst ein junger Nomade, der die Welt erobern sollte... bis dich ein früher Tod in das Erdgefängnis verdammte. Nun musst du den erhabenen Gottheiten der Unterwelt entfliehen ohne dabei deine Seele und deinen Verstand zu verlieren. Das ist kein Spiel über Ponys.

