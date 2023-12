Powerwash Simulator bekommt Weihnachts-Update

FuturLab hat ein Weihnachts-Update für seinen "Powerwash Simulator" veröffentlicht. Der zugehörige Trailer zeigt uns, was das genau bedeutet.

Hier wird uns das Weihnachts-Update für den "Powerwash Simulator" 27 Sekunden lang vorgestellt. Dessen Herzstück ist die neue Map "Santa's Workshop". Switch-Besitzer müssen übrigens leider noch bis zum 8. Januar 2024 auf das Update warten, alle anderen können schon jetzt losdaddeln.

Der "Powerwash Simulator" ist ein Simulationsspiel, das die Macht der Entspannung in die Hände der Spieler legt. Diese können sich eine Auszeit von der realen Welt nehmen und ihrem Powerwash-Schicksal folgen. Mit dem Hochdruckreiniger in der Hand schalten Spieler neue Werkzeuge und Upgrades frei, die ihnen dabei helfen, effizienter zu reinigen – kein Schmutz hält ihnen stand.

Der "Powerwash Simulator" erschien am 14. Juli 2022 für Xbox One, Xbox Series X und den PC. Die Portierungen für PS4, PS5 und Switch folgten am 31. Januar.