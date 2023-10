Powerwash Simulator auch für Meta Quest

Der Überraschungshit des letzten Jahres, der "Powerwash Simulator", wird bekanntlich auch für Meta Quest 2, 3 und Pro umgesetzt. Jetzt gibt es einen konkreten Releasetermin für die Portierungen.

Demnach ist der "Powerwash Simulator" ab 2. November auch für die eingangs erwähnten VR-Plattformen erhältlich. Ein Release Date Trailer begleitet die Terminierung.

"Powerwash Simulator" ist ein Simulationsspiel, das die Macht der Entspannung in die Hände der Spieler legt. Diese können sich eine Auszeit von der realen Welt nehmen und ihrem Powerwash-Schicksal folgen. Mit dem Hochdruckreiniger in der Hand schalten Spieler neue Werkzeuge und Upgrades frei, die ihnen dabei helfen, effizienter zu reinigen – kein Schmutz hält ihnen stand.

"Powerwash Simulator" erschien am 14. Juli 2022 für Xbox One, Xbox Series X und den PC. Die Portierungen für PS4, PS5 und Switch folgten am 31. Januar.