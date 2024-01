Prison Architect 2 erscheint für PC und Konsolen

Paradox Interactive hat heute "Prison Architect 2" angekündigt, den 3D-Nachfolger ihres Gefängnis-Management-Simulators. Das Spiel bietet eine tiefere Simulation, mehr Spielerkontrolle, ein Verhaltenssystem für die Insassen und kreative Optionen, um eine neue Generation von Management-Gameplay zu definieren. "Prison Architect 2" erscheint am 26. März auf Steam, Xbox Series X|S und PlayStation 5.

"Prison Architect 2" bietet fortschrittliche Simulationssysteme, die es den Spielern ermöglichen, komplizierte Einrichtungen mit einem hohen Mass an kreativer Freiheit in einer 3D-Umgebung zu errichten. Vom Bau aufwändiger Strukturen bis hin zur Verwaltung der Bedürfnisse der Insassen bei gleichzeitiger Aufrechterhaltung der finanziellen Stabilität der Einrichtung - "Prison Architect 2" erweitert das Gameplay und die kreativen Werkzeuge in allen Bereichen und sorgt so für ein fesselndes Sandbox-Erlebnis. Das Spiel führt auch ein Beziehungssystem zwischen den Insassen ein, die sich untereinander anfreunden oder verfeinden, was sich darauf auswirkt, mit wem sie abhängen, zusammenarbeiten oder kämpfen werden. "Prison Architect 2" bringt den Gefängnisaufbau und das Management-Gameplay auf eine neue Ebene, indem es in die dritte Dimension vordringt und eine tiefergehende Simulation als je zuvor bietet.