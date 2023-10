TeamKill Media versorgt uns mit einem frischen Gameplay-Trailer zu "Quantum Error". Diesen solltet ihr euch nicht entgehen lassen.

Hier wird uns nämlich knapp zwei Minuten lang gezeigt, was inhaltlich von "Quantum Error" zu erwarten ist. Dabei bekommen wir überwiegend düstere Sequenzen zu sehen und diese machen ordentlich Lust auf den Horror-Shooter.

Über Quantum Error

Als die Monad Quantum Research Facility von einem unbekannten Wesen angegriffen wird, das den Komplex in Flammen aufgehen lässt und ihn vollständig abriegelt, wird ein Notruf an die Garboa-Feuerwehr gesendet. Feuerwehrchef Sturgis antwortet darauf und schickt dich, Hauptmann Jacob Thomas, deinen Partner Shane Costa und eine Besatzung per Hubschrauber zur Monad-Anlage. Dein Auftrag ist simpel: Rette so viele Leben aus dem brennenden Komplex wie möglich und verschwinde. Was als Rettungsmission beginnt, versinkt aber schnell in die Dunkelheit, wenn man ankommt und feststellt, dass die Dinge nicht so sind, wie sie scheinen.

"Quantum Error" erscheint am 3. November für PS5. Die Xbox Series X wird zu einem späteren Zeitpunkt bedient.