Ready or Not Entwicklerstudio kündigt zwei DLCs für 2024 an

VOID Interactive, das Studio hinter dem taktischen PC-Shooter “Ready or Not”, hat seine ambitionierten Pläne für das Jahr 2024 enthüllt. In der 68. Ausgabe des zweiwöchentlich erscheinenden Entwickler-Updates erfahren wir, dass sowohl für den Frühling als auch für den Sommer jeweils ein DLC geplant ist. Darüber hinaus ist für den Herbst das 1.2. Update vorgesehen.

Die Fan-Gemeinde kann sich auf Version 1.1 des Games für Frühling freuen, die zeitgleich mit dem ersten DLC erscheinen wird. Dieser DLC wird neue Waffen, Outfits sowie Maps beinhalten und trägt den Titel “Home Invasion”. Er wird für Besitzer der Supporter Edition kostenlos zur Verfügung stehen. Der Name des zweiten DLCs bleibt noch ein Geheimnis, aber er wird ebenfalls neue Ausrüstung und Maps sowie auch spannende neue Herausforderungen bieten. Mit beiden DLCs werden auch Bugfixes umgesetzt, die das Spielgefühl verbessern sollen.