Ready or Not erscheint am 13. Dezember

Void Interactive hat heute angekündigt, dass sein taktischer FPS "Ready or Not" am 13. Dezember erscheinen wird. Mit dem umfangreichen Update 1.0 verlässt das Spiel den Early Access und ermöglicht es Spielern, tief in die fesselnde Einzelspielerkampagne eintauchen – den Commander-Modus. Mit dem Update 1.0 wird die Anzahl der Einsätze erheblich erhöht, die bisherigen Einsätze wurden überarbeitet und es wird viele zusätzliche Inhalte, Anpassungen und Verbesserungen am Spielerlebnis geben.

In "Ready or Not" schlüpft ihr die Rolle eines SWAT-Commanders des Police Departments von Los Sueños, der verschiedene Hochrisikoszenarien bewältigen muss, darunter Geiselnahmen, Bombendrohungen, verbarrikadierte Verdächtige und vieles mehr.