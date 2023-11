Revenant Hill gecancelt

Bethany Hockenberry und Scott Benson geben bekannt, dass der Nachfolger von "Night in the Woods" mit Namen "Revenant Hill" nicht mehr erscheint. Das zugehörige Studio schliesst ebenfalls die Pforten.

Demnach haben mehrere Teammitglieder der The Glory Society, so der Name des Entwicklers, mit ernsthaften gesundheitlichen Problemen zu kämpfen. "Revenant Hill" war das erste Projekt des neuen Studios. Der Titel versetze uns im Jahr 1919 in die Rolle der Katze Twigs.

"Revenant Hill" war im Mai mit einem Trailer im Rahmen eines PlayStation Showcase angekündigt worden und für PS4 und PS5 in Entwicklung.