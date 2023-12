The Rise of the Golden Idol für Konsolen und PC angekündigt

Mit "The Rise of the Golden Idol" kündigen Publisher Playstack und Entwicklerstudio Color Gray Games ihr 'Detektiv-Adventure' an. Dieses soll 2024 erscheinen, und zwar auf allen Hauptplattformen - PlayStation 5, Xbox Series X/S, Nintendo Switch, PlayStation 4, Xbox One und PC. Auch auf iOS- und Androidgeräten wird es dank Netflix zur Verfügung gestellt. Worum es in dem Game geht und den Trailer von den diesjährigen Game Awards gibt es hier:

Über The Rise of the Golden Idol

Das Idol erhebt sich 300 Jahre später

"Drei Jahrhunderte nach dem unsagbaren Schicksal der Cloudsleys, ist die Legende des Golden Idols nicht verblasst. Nun wird sie nur in kleinen Flüstereien als obszöner Mythos fortgetragen.

Einige haben vor, das zu ändern.

Willkommen in den 70ern – Blut und Disco

The Rise of the Golden Idol folgt einem beharrlichen Reliktjäger auf einer Mission, das mächtige Artefakt, das – insofern die Legende wahr ist – die Welt umformen kann.

Als der Beobachter musst du 15 seltsame Fälle von Verbrechen, Tod und Verkommenheit lösen. Wie bereits vorher bei The Case of the Golden Idol, kannst du auf deine eigene Art ermitteln und deine eigene Theorie ausarbeiten.

Du musst ein grosses Geheimnis durchschauen, das sich während einer Zeit von Halluzinogenen, Fax-Maschinen, Parapsychologie und Fernsehzeitschriften abspielt.

Erleuchtungssuchende, Sträflinge, Talkshow-Moderatoren und das mittlere Unternehmensmanagement – sie alle spielen eine Rolle in den grossen Geheimnissen. Wie immer haben die meisten dieser Personen eigene Motive. Einige von ihnen tragen allerdings mehr als nur ihre Agenda mit sich."