Gearbox enthüllt mehrere neue Projekte

Während des Festival of Gup, "Risk of Rain’s" digitaler Feier zum 10. Jubiläum, enthüllte Gearbox Publishing zwei neue Projekte zusammen mit dem langersehnten Start von "Risk of Rain Returns".

Das erste der zwei Projekte ist "Risk of Rain 2: Seekers of the Storm", die zweite Erweiterung des beliebten Roguelikes. Diese neue Erweiterung bietet neue Überlebende, haufenweise neue Gegenstände, Gegner, Ebenen und mehr.

"Risk of Rain: Hostile Worlds" wurde ebenfalls vorgestellt und ist ein Free-to-Play Roguelike-ARPG für Android und iOS, das Bullet-Hell-Gameplay mit dem Sammeln von Helden kombiniert. Ihr werdet Teams aus einer Vielzahl an Überlebenden zusammenstellen, um das Versanto-System zu erkunden.

Ausserdem hat der Publisher das lang erwartete "Risk of Rain Returns" veröffentlicht, eine umfangreiche Überarbeitung des Klassikers "Risk of Rain", auf PC und Nintendo Switch, und die Erweiterung "Risk of Rain 2: Survivors of the Void" ist auf Xbox One, PlayStation 4 und Nintendo Switch erschienen. Der Titel ist auch auf Xbox Series S|X und PlayStation 5 über Abwärtskompatibilität verfügbar.

Neben dem Ausbau des Spieluniversums hat Gearbox auch die "Risk of Rain 10"-Year-Anniversary-Documentary angekündigt, die diese Woche live geht. Diese Dokumentation – eine Neuheit für das Franchise – verfolgt die unglaubliche Reise von der Entstehung des Spiels aus den kreativen Köpfen der beiden Schöpfer, Duncan Drummond und Paul Morse, bis in die Gegenwart, in der es zu einem der prägendsten Vertreter des Roguelike-Genres geworden ist.