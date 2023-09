Rocksmith+: Partnerschaft mit Warner Music Group

Ubisoft hat letzte Woche für "Rocksmith+" eine neue Partnerschaft mit der Warner Music Group (Nasdaq: WMG) angekündigt, um noch mehr populäre Künstler wie "Linkin Park", "The Cure", "Twisted Sister", "Sepultura" und andere in den Musik-Lern-Abonnement-Service zu bringen. ​

"Bei Rocksmith+ ging es schon immer darum, den Leuten die Möglichkeit zu geben, mit ihren Lieblingssongs Gitarre zu lernen. Für Neueinsteiger, Gitarristen und Musikfans ist dies ein grosser Schritt nach vorne. Die grosse Bibliothek an Songs, die Lernende und Spieler in Rocksmith+ spielen können, wird jeden Monat erweitert. Diese neue Partnerschaft mit der Warner Music Group wird dazu beitragen, sowohl neue als auch etablierte Künstlereinem neuen und wachsenden Publikum vorzustellen. Wir schätzen den fortschrittlichen Ansatz unserer Kollegen bei WMG und freuen uns auf alles, was wir gemeinsam tun werden, um das Versprechen eines neuen Vertriebsmodells für Musik für all diejenigen einzulösen, die selbst Musik machen, und für die Menschen, die es lieben, dazu zu spielen."