Scorn jetzt auch für die PS5

PlayStation-Fans der schaurigen Unterhaltung können ab heute in die Abgründe des Horror-Hits "Scorn" eintauchen. Das Grusel-Adventure vom Publisher Kepler Interactive und Entwicklungsstudio Ebb Software erscheint heute für die PlayStation 5. Die atmosphärische Welt von Scorn konnte auf PC und Xbox schon über 2 Millionen verdammte Seelen für sich begeistern und einige namhafte Nominierungen erringen, darunter The Game Awards und The Golden Joystick Awards.

"Scorn" erstrahlt auf der PlayStation 5 in 4K mit 60 FPS und die DualSense-Features - inklusive Haptic Feedback - sorgen dafür, dass der wunderschöne Albtraum noch spürbarer wird. "Scorns" einzigartiger Art-Style und Puzzle-Horror-Gameplay lässt euch in eine desolate Welt eintauchen, in der ihr einsam und verloren auf euch selbst gestellt ein verzweigtes Labyrinth aus Biomasse erkunden müsst.

Erlernt die Regeln dieses alptraumhaften Ortes und enthüllt die Geheimnisse dieser Welt, indem ihr die organischen Werkzeuge nutzt, die euch zur Verfügung stehen. Findet neue Werkzeuge und Waffen, und begreift die verdrehte Logik von "Scorn", um zu überleben und diesem Gefängnis zu entfliehen.