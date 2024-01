Sea of Thieves auch für PlayStation & Switch?

Momentan macht das Gerücht die Runde, dass "Sea of Thieves" auch für PlayStation und Switch erscheinen könnte. Wir fassen die aktuelle Faktenlage zusammen.

Demnach berichtet der Leaker Jeff Grubb in seinem Game-Mess-Podcast, dass eine Portierung von "Sea of Thieves" für PlayStation und Switch angedacht ist. Diese würde angeblich bereits Anfang 2024 erscheinen. Axios-Journalist Stephen Totilo spricht auf seiner neuen Game-File-Website dagegen lediglich von einer PlayStation-Portierung.

Wenn es wirklich zu einer entsprechenden Ankündigung kommt, würde es eine strategische Änderung für Microsoft bedeuten. Fortan könnten nämlich ältere First-Party-Titel auch für andere Konsolen erscheinen. Also warten wir am besten einfach ein offizielles Statement ab.

"Sea of Thieves" ist das ultimative Piratenerlebnis. Vom Segeln und Kämpfen bis zu Erkundungen und Beutezügen findet ihr alles, was zu einem waschechten Piratendasein dazu gehört. Ohne festgesteckte Rollen habt ihr die Freiheit, der Welt und anderen Spielern so zu begegnen, wie ihr es wollt. Ob ihr nun als Gruppe oder alleine in See stecht, ihr begegnet in diesem Shared-World-Abenteuer anderen Crews - doch sind sie Freund oder Feind? Und wie werdet ihr reagieren?

"Sea of Thieves" erschien am 20. März 2018 für Xbox One und den PC. Die Fassung für Xbox Series X folgte simultan zum Launch der Microsoft-Konsole, also am 10. November 2020.