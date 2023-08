Sea of Thieves kehrt nach Monkey Island zurück

Rare hat den zweiten Teil der insgesamt dreiteiligen Reise von "Sea of Thieves" nach Monkey Island terminiert. Demnach ist es bereits nächste Woche soweit.

Konkret ist "The Quest for Guybrush" ab 31. August für "Sea of Thieves" verfügbar. Erzählerisch macht man dann dort weiter, wo die erste Episode namens "The Journey to Mêlée Island" aufgehört hat.

"Sea of Thieves" ist das ultimative Piratenerlebnis. Vom Segeln und Kämpfen bis zu Erkundungen und Beutezügen findet ihr alles, was zu einem waschechten Piratendasein dazu gehört. Ohne festgesteckte Rollen habt ihr die Freiheit, der Welt und anderen Spielern so zu begegnen, wie ihr es wollt. Ob ihr nun als Gruppe oder alleine in See stecht, ihr begegnet in diesem Shared-World-Abenteuer anderen Crews - doch sind sie Freund oder Feind? Und wie werdet ihr reagieren?

"Sea of Thieves" erschien am 20. März 2018 für Xbox One und den PC. Die Fassung für Xbox Series X folgte simultan zum Launch der Microsoft-Konsole, also am 10. November 2020.