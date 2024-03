Sea of Thieves: Ausblick auf 2024

Gestern feierte "Sea of Thieves" seinen sechsten Geburtstag. Ein freudiger Anlass für Rare, um einen Ausblick in die Zukunft des Action-Adventures zu geben.

Konkret wurden drei weitere Seasons für "Sea of Thieves" in Aussicht gestellt. Die zwölfte ist dabei aktuell auf den 30. April terminiert. Sie wird zum ersten Mal seit dem Launch neue Waffen hinzufügen. Frische Tools werden dann ebenfalls ergänzt. In Season 13, welche für den weiteren Jahresverlauf angedacht ist, feiert Captain Flameheart dagegen ein Comeback. Season 14 orientiert sich schliesslich am Jahresende stärker in Richtung Stealth-Gameplay, was "Sea of Thieves" ganz sicher frische Impulse geben wird.

"Sea of Thieves" ist das ultimative Piratenerlebnis. Vom Segeln und Kämpfen bis zu Erkundungen und Beutezügen findet ihr alles, was zu einem waschechten Piratendasein dazu gehört. Ohne festgesteckte Rollen habt ihr die Freiheit, der Welt und anderen Spielern so zu begegnen, wie ihr es wollt. Ob ihr nun als Gruppe oder alleine in See stecht, ihr begegnet in diesem Shared-World-Abenteuer anderen Crews - doch sind sie Freund oder Feind? Und wie werdet ihr reagieren?

"Sea of Thieves" erschien am 20. März 2018 für Xbox One und den PC. Die Fassung für Xbox Series X folgte simultan zum Launch der Microsoft-Konsole, also am 10. November 2020. Die PS5 wird am 30. April bedient.