Premiere von Genvid Entertainments und Konami

Genvid Entertainment und Konami Digital Entertainment werden die Premiere von "Silent Hill: Ascension", einer interaktiven Serie von Genvid, in der Nacht von Dienstag auf Mittwoch um 2 Uhr MEZ übertragen. Vor der Premiere wird Genvid ein Pre-Show-Event streamen, das von Greg Miller und Kinda Funny moderiert wird und bei dem Fans von "Silent Hill" mit den Machern der Serie chatten können. Die Pre-Show beginnt um 0:30 Uhr MEZ und ist in der "Silent Hill: Ascension"-App, auf Ascension.com sowie auf den YouTube- und Twitch-Kanälen von Kinda Funny verfügbar.

"Die Zuschauer werden Silent Hill: Ascension heute Abend zum ersten Mal erleben und wir haben keine Ahnung, welche Entscheidungen sie treffen werden oder wie es enden wird. Es ist die perfekte Zeit für Halloween, in der die Community diese einzigartige Horror-Serie im Laufe der nächsten Monate prägen wird. Wir sind begeistert von dem Enthusiasmus, den wir bisher erlebt haben und der Silent Hill: Ascension zu über 1 Millionen Vorregistrierungen weltweit bei Google Play und im App Store verholfen hat."

Jacob Navok, CEO von Genvid

Die erste Entscheidung: "Silent Hill: Ascension" folgt dem komplexen Leben zweier Familien in Gefahr, darunter die bereits erwähnte Rachel Hernandez - eine aufstrebende Akolythin, Mutter und Anführerin der Gemeinschaft, die ein Ritual an dem neuen Sektenmitglied Joy Cirelli durchführen wird, das spirituelle Heilung sucht. Die Dinge laufen schrecklich schief... Sollte Rachel Joy sagen, sie solle a) den Eid beenden, b) fliehen oder c) um Gnade flehen? Das gesamte Publikum entscheidet. Jeden Tag wird es weitere fesselnde Entscheidungen geben, die letztendlich bestimmen, welche dieser Figuren bis zum Ende der Geschichte überleben werden.

"Wir haben uns sehr viel Mühe mit der Geschichte der Familien Johansen und Hernandez gegeben und mit Konami Digital Entertainment zusammengearbeitet, um die Welt von Silent Hill auf faszinierende Weise zu erweitern. Eine Geschichte zu erschaffen, bei der die Entscheidungen des Publikums das kanonische Ende bestimmen, hat es noch nie zuvor gegeben."

Stephan Bugaj, Chief Creative Officer von Genvid Entertainment