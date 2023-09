Electronic Arts und Maxis kündigten heute das "Die Sims 4" Accessoires-Pack "Lukrative Hobbyküche" an, welches am 28. September 2023 für PC, für PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox Series X|S und Xbox One erscheinen wird.

Mit dem Accessoires-Pack Lukrative Hobbyküche können Simmer ihre kulinarischen Interessen weiterverfolgen, neue Rezepte zubereiten und ihre Kochkünste zu Geld machen. Es erwarten sie auch neue Küchengeräte – wie ein Waffeleisen – sowie zahlreiche weitere Items und Kleidungsstücke rund um das Thema Hobbyküche.