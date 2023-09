Behind The Sims-Community-Stream: Folge 3

EA und Maxis kündigen heute Folge 3 von "Behind The Sims" an. Die Community-Reihe teilt aktuelle Updates und Einblicke hinter die Kulissen der Spielentwicklung, einschliesslich der neuesten Infos zu Project Rene, neuen Inhalten für "Die Sims 4" und mehr.

Im Stream wird unter anderem das "Die Sims 4 Lukrative Hobbyküche"-Accessoires-Pack besprochen sowie neue Inhalte für "Die Sims Mobile" und "Die Sims FreePlay".

Ausserdem gibt es neue Updates zu Project Rene und eine ganz besondere Ankündigung: EA und Maxis launchen den offiziellen Merchandise-Store "Shop The Sims".